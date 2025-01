A szurkolói nyomás és kritikák miatt mondott le a skót menedzser

716 napon keresztül irányította csapatát, de a családja szidalmazása már neki is sok volt.

Stuart Kettlewell, a skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Motherwell FC menedzsere bejelentette lemondását, miután egyes szurkolók viselkedése miatt családja már nem akart többet a mérkőzésekre járni. A 40 éves szakember döntését a klub vezetése „nagyon nehezen” fogadta el, ám a családja és saját mentális egészsége miatt, Kettlewell úgy érezte, lépnie kell.

Az őt kedvelő drukkerek sajnálhatják az esetet, ugyanis az irányításával az ötödik helyen áll jelenleg a Motherwell a Premiershipben. A döntés gyújtópontja a St. Johnstone elleni Skót Kupa-kiesés volt, amely után a bajnokságban is egy vereség jött. A klub vezérigazgatója, Brian Caldwell kijelentette, hogy mélységesen elszomorítja a helyzet.

„Szomorú, hogy Stuartnak úgy kellett éreznie, itt az ideje továbblépni. Kiváló eredményeket ért el, és jelentős átigazolási bevételt hozott a klubnak. Mindemellett nagy szerepe volt az akadémián nevelkedett és kölcsönben lévő fiatal játékosok fejlődésében. Egyetlen menedzsernek, játékosnak vagy klubalkalmazottnak sem szabadna így éreznie” – tette hozzá Caldwell.

Stuart Kettlewell was in charge of Motherwell for 716 days and was the 13th longest serving manager in the SPFL before leaving the Steelmen today.

He becomes the 12th SPFL manager to leave his post so far this season.

Here’s how they all rank now. pic.twitter.com/Wsp3L3AIBp

