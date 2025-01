A szupersztárral statuált példát a liga

Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott a világ egyik legjobbjának tartott Connor McDavid, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) érdekelt Edmonton Oilers világsztárja.

Az előző idényben Stanley Kupa-döntős csatár a vancouveri Conor Garland fejét ütötte meg két kézben tartott bottal öt másodperccel a lefújás előtt szombaton.

A kanadai rangadót végül a Vancouver nyerte 3-2-re, az Oilers pedig zsinórban négy győzelem után kapott ki ismét.

Connor McDavid’s the best player in the world. If the refs aren’t going to stop this from happening I’m fine with how 97 reacted.

100% fine with it. pic.twitter.com/TJ6j1ytlIs

— Sid Seixeiro (@Sid_Seixeiro) January 19, 2025