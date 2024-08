A szülinapos Halász Bence megcsinálta: olimpiai ezüstérmes kalapácsvetésben!

A kalapácsvető Halász Bence 79,97 méterrel ezüstérmet szerzett vasárnap a párizsi olimpián.

A szombathelyi klasszis a 18 fős magyar atlétikai csapat éremvárományosaként érkezett a francia fővárosba és a selejtezőből 76,90 méterrel magabiztosan, hatodikként biztosította helyét a 12-es döntőben.

Az épp augusztus 4-én 27. születésnapját ünneplő Halász Bence a tavalyi és a 2019-es atlétikai világbajnokságon is bronzérmes lett a férfi kalapácsvetésben, ám 2022-ben és idén is ezüstérmet szerzett az Eb-n. A Dobó SE sportolója a tokiói olimpián még a döntőbe sem jutott be, azonban Párizsban kijött a lépés. Az aranyéremre senkinek nem volt esélye Ethan Katzbergen kívül, a kanadai kiválóság az első dobásával 84,12 méterest eredményt ért el, amit még megközelíteni sem tudott senki.

Íme Halász Bence ezüstérmes dobása:

Így az „igazi verseny” az ezüst- és a bronzéremért zajlott. Halász Bence dobásról dobásra javult, az első kísérlete még 78 méter alatt volt, a harmadikra már három centi híján 80 métert dobott. Általában a lengyelek fogtak ki a magyar atlétán, ám vasárnap este sem Pawel Fajdek, sem Wojciech Nowicki nem találta a formáját.

A bronzérmes az ukrán Mihajlo Kokan lett 79,39-es eredményével.

Halász Bence a magyar kalapácsvetés tizedik olimpiai érmét szerezte, legutóbb Pars Krisztián állhatott dobogóra, aki 2012-ben, Londonban diadalmaskodott. Magyar atléta Halászt megelőzően Rióban állhatott ötkarikás dobogóra legutóbb. Nyolc éve Márton Anita nyert bronzérmet női súlylökésben.