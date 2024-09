A szomszédság miatt esik el bevételektől a Real Madrid

A Real Madrid 2025 áprilisáig törölt minden, a Santiago Bernabeuba meghirdetett koncertet, lakossági feljelentések miatt.

Csendháborítás miatt tett feljelentést a Santiago Bernabeu tulajdonosai ellen több, a Real Madrid stadionja környékén élő madridi lakos. Ennek következményeként 2025 áprilisáig minden, az erre az időszakra a létesítménybe tervezett és szervezett könnyű-, és komolyzenei koncert elhalasztásra kerül.

A Real Madrid illetékesei nemrégiben kapták a hírt a helyi lakóközösség által indított perről. Az indoklás pofonegyszerű: a megengedettnél hangosabbak voltak a Bernabeuban tartott koncertek, amik a stadionüzemeltetési engedélyben szerepelteket is meghaladták. És ezt már nem tudták tovább tolerálni a környékbeli lakosok. A bíróság elé majd októberben kerül az ügy.

🚨 NEW: Real Madrid have postponed all concerts at the Bernabéu until April due to complaints from neighbors about the noise. @relevo pic.twitter.com/6Qc57hcroO

— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 13, 2024