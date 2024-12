„A szezon legrosszabb ítélete” miatt ostorozzák a VAR-t az angolok

Az Ipswich - Chelsea mérkőzés elején véleményes büntetőt ítéltek meg a hazaiak javára, amely döntően befolyásolta a találkozó végkimenetelét.

A 10. percben az aktívabban kezdő suffolkiak szurkolói Leif Davies kiugratása után állhattak fel először székükből. Az indítás Liam Delapet találta meg, aki előbb majd összeesett a labdában, utána viszont ütközött a kifutó Jörgensennel. John Brooks pedig azonnal büntetőt ítélt.

Először úgy tűnhetett, hogy az angol támadó már félig a földön fekve esett át a dán kapuson, a visszajátszások után azonban a videóbíró is megerősítette a pályán hozott döntést.

„A Jörgensen Delap elleni szabálytalanságáért megítélt tizenegyesét a VAR is ellenőrizte és megerősítette, mivel úgy ítélte meg, hogy elegendő kontakt történt” – állt a Premier League Match Centre-ének hivatalos közleményében.

#IPSCHE – 10’

The referee’s call of penalty for a foul by Jörgensen on Delap was checked and confirmed by VAR, who deemed there was sufficient contact for a penalty.

— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) December 30, 2024