A szerbek megismételték a „magyar csodát”, zsinórban harmadszor olimpiai bajnokok

A szerb férfi vízilabda-válogatott 13-11-re nyert Horvátország ellen a döntőben, s ezzel Rio de Janeiro és Tokió után Párizsban is olimpiai bajnok lett.

A szerb együttes – amely a tokiói olimpia óta először vívott döntőt világversenyen – ezzel véghez vitte azt, amelyre korábban csak a hőskorban Nagy-Britannia (1908, 1912, 1920), illetve a Kemény Dénes vezette magyar válogatott (2000, 2004, 2008) volt képes, azaz hogy három egymást követő olimpián diadalmaskodott.

Dejan Savic együttese nyolc évvel ezelőtt is Horvátországgal vívta az olimpiai döntőt, és mint akkor, most is magabiztos győzelmet arattak ellenük. Már az első negyedben 5-2-re vezettek a szerbek, a szünetben pedig 8-5 állt az eredményjelzőn. A negyedik nyolc percre feljöttek a magyarokat az elődöntőben egy góllal legyőző horvátok, 11-9 is volt és többször támadhattak az egygólos hátrányért, ám kimaradtak a helyzetek.

A golden moment for Serbia! 🥇 An outstanding performance in the men’s water polo final sees them take home their third consecutive gold medal! 🇷🇸@OKSrbije | @WorldAquatics | #Waterpolo | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherforTomorrow pic.twitter.com/RRd188aTMj — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

Dusan Mandic, a Ferencvárossal idén Bajnokok Ligája-győztes balkezes klasszis és Nikola Jaksic, aki korábban szintén BL-t nyert a zöld-fehérekkel, valamint Sava Randelovic mindhárom győzelemnek részese volt, ezzel beléptek a háromszoros olimpiai bajnokok elitklubjába, amelynek eddig két angol mellett Gyarmati Dezső, Kárpáti György, Benedek Tibor, Biros Péter, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Molnár Tamás és Szécsi Zoltán volt a tagja.

Eredmények, férfi vízilabda, döntő:

Szerbia-Horvátország 13-11 (5-2, 3-3, 3-3, 2-3)