A számok nyelvén – mit jelentett a Fradinak három „kupatavasz”

A Fradi UEFA-együtthatója a következő szezonban már 39 pont lesz. Csak szemléltetésképp ez pont ugyanannyi, mint a skót Celticé.

Mint ismert a Ferencvárosi Torna Club 3-0-ra kikapott a Viktoria Plzen vendégeként az UEFA Európa-liga rájátszásának visszavágóján, s így 3-1-es összesítéssel kiesett a sorozatból. A Fradi sorozatban harmadik szezonjában jutott tovább egy nemzetközi kupasorozat csoportköréből és érte el az úgynevezett kupatavaszt. Ennek pedig jócskán megvan a hozadéka. Mind az FTC pénztárcáján, mind pedig a nemzetközi helyzetén látszik az előrelépés.

A Fradi három évvel ezelőtt szintén az Európa-ligában jutott el az egyenes kieséses szakaszig, akkor Sztanyiszlav Csercseszovval a fedélzeten a Leverkusen ejtette ki őket. Abban a szezonban az akkori szereplésével 9,48 millió eurót gyűjtött az FTC, az UEFA-együtthatója, vagyis a koefficiense pedig 27 pontra emelkedett.

A következő idény – akkor már Dejan Sztankoviccsal – egy fokkal visszafogottabb évadot tartogatott a zöld-fehérek számára. „Csak” az Ekl-ben mérettette meg magát a Ferencváros, de a harmadik számú kupasorozatban is eljutott a playoffig. A görög Olimpiakosz ellen azonban nem volt ellenszere a Fradinak, így megint ez a szakasz volt a végállomás. Pénzben nem volt sok különbség az Európa-ligához képest, újfent közel 10 millió euróval nőtt a büdzsé. A koefficiens-együttható pedig 35 pontra emelkedett, aminek köszönhetően már csak a Bajnokok Ligája selejtezőjének második körében csatlakozott be a küzdelmekbe az FTC.

Ennek az idei szezonban játszott selejtezősorozatban is meglett a hozadéka, hiszen kiemeltként várhatta ellenfeleit az akkor még Pascal Jansen irányította együttes. A BL-főtábla végül nem lett meg, de az új lebonyolítású rendszerben is derekasan helytállt a magyar bajnok. A jelenlegi idényben mintegy 7,91 millió eurót keresett nemzetközi sikereivel a Fradi. Az El-alapszakaszba való kvalifikációval 4,31 millió eurót, a négy győzelmével 4×450 ezer eurót, azaz 1,8 milliót. Valamint a ligaszakaszban elért helyezéséért további 1,5 millió járt az FTC-nek és a rájátszásba kerülésért is kapott háromszázezret.

