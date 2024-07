A Szajna kegyes volt – bemutatkoztak a női triatlonosok az olimpián

A legnagyobb kérdés szerda előtt az volt, hogy lesz-e egyáltalán verseny. Vagyis kitisztul-e a Szajna ahhoz, hogy úszni lehessen benne?

A válasz igen lett.

Így egy napra sűrítették be a női és a férfi triatlont is, de legalább végre a versenyről beszélhettünk nem vízminőségről. Az időjárás kezdetben nem volt kegyes. Az eső nem az úszásnál, hanem a kerékpározásnál okozott gondot, hiszen többen is estek a macskaköves aszfalton.

A díszlet mindenesetre csodálatos volt. Hiszen a verseny a III. Sándor hídtól indult és Párizs leglátványosabb helyein vezetett az útvonal.

A női verseny magyar indulója, Kuttor-Bragmayer Zsanett is remekül kezdett.

Az éllovas Duffytól mindössze 29 másodperccel volt elmaradva, amikor befejezte a z úszást. Így az első csoporttal kezdett el tekerni, nem sokkal később pedig az üldözők befogták az éllovast.

Amikor kerékpárról futásra váltottak együtt indult el az élboly tíz versenyzője, köztük Kuttor-Bragmayer is. Aki azonban leszakadt rögtön az utolsó szám elején a többiektől.

A futás pedig egyáltalán nem sikerült jól a számára, így végül 26. a helyen ért be a célba.

A versenyt pedig remekül taktikázva, a hazai közönség által űzött és hajtott Cassandra Beaugrand nyerte meg.