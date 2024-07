Már most tönkretették Spanyolország elődöntőjét?

A spanyol válogatott elődöntős esélyeit a játékvezető már a negyeddöntőben ellehetetlenítette - vélik a szurkolók.

Történt ugyanis, hogy a mérkőzés játékvezetője, Anthony Taylor 15 sárgát és egy piros lapot is kiosztott a negyeddöntőben.

A kontinenstorna szabályzata szerint, amennyiben egy játékos összegyűjt két sárga lapot, akkor egy meccses eltiltást kap.

Taylor a lapokat már amennyire lehet egységesen osztotta el, a szurkolók szerint mégis a spanyol válogatott szomorkodhat.

Így reagáltak a drukkerek a játékvezető „ámokfutására”:

„Anthony Taylor tönkre fogja tenni az elődöntőt, ha minden pályán lévőnek sárgát ad.” – vélekedett egy másik.

„Nem könnyű mérkőzés játékvezetői szempontból, de Anthony Taylor egyszerűen szörnyű. A torna legrosszabb teljesítménye.” – írta egy harmadik.

