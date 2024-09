A spanyol média máris ítéletet mondott Conor Gallagherről

A spanyol média már kifejtette véleményét Conor Gallagher kapcsán, néhány hónappal azután, hogy az Atlético Madridhoz igazolt.

A 24 éves Conor Gallagher augusztusban hagyta el a Chelsea-t, miután a spanyol klub körülbelül 36 millió fontot fizetett érte.

Azóta az angol válogatott játékos figyelemre méltó teljesítménnyel öt mérkőzésen két gólt szerzett. Ráadásul zsinórban kétszer a meccs legjobbjának járó díjat is bezsebelte.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 OFFICIAL: For the second time in a row, Conor Gallagher has been named Man of the Match! pic.twitter.com/c6pllqeWWI

— Atletico Universe (@atletiuniverse) September 22, 2024