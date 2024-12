A spanyol liga Vinícius miatt küldött panaszlevelet a Realnak

A La Liga panaszlevelet küldött a Real Madrid csapatának. Mégpedig azért az Instagramon megosztott képért, amelyen Vinicius Jr. a Liverpool - Real Madrid mérkőzés kapcsán tett közzé.

Ebben eddig nem is volna semmi kivetnivaló. A brazil sérülés miatt nem utazott el a társaival Angliába. Azonban a La Liga szerint Vini IG-sztorijából az derült ki, hogy a dél-amerikai egy spanyolföldön illegális, brazíliai netes stream segítségével követte a BL-rangadót.

🗣️ Javier Tebas: „During the Liverpool vs Real Madrid game, Vinicius Jr put a picture on his Instagram watching it, and you can see the TNT Sports logo on his screen.

This is piracy. When you’re in Spain, you have to watch Champions League games through Movistar.” pic.twitter.com/gR6rimjxsc

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 29, 2024