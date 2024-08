A soha fel nem adás mintapéldája és ezzel Montreal bajnoka lett

Alexei Popyrin diadalmaskodott a 6,8 millió dollár összdíjazású montreali keménypályás férfi tornán, ezzel 21 év elteltével nyert ismét ausztrál teniszező ATP 1000-es viadalt.

A 25 esztendős Popyrin pályafutása harmadik ATP-tornagyőzelmét zsebelte be azzal, hogy alig több mint másfél óra alatt 6:2, 6:4-re felülmúlta a világranglistán hatodik orosz Andrej Rubljovot a hétfői fináléban. Ezzel Lleyton Hewitt Indian Wellsben aratott 2003-as diadala után első ausztrál férfi játékosként nyert ezres megméretésen. A párizsi olimpikon Marozsán Fábián az első körben búcsúzott.

Alexei Popyrin becomes the first Australian man to win a 1000 title since Lleyton Hewitt in 2003.

Érdekesség, hogy Popyrin élete egyik legnagyobb menetelését produkálta, hiszen megverte az ötkarikás játékokon vegyes párosban aranyérmes Thomas Machacot, majd legyőzte az amerikaiak kiválóságát, Ben Sheltont, aztán következett Grigor Dimitorv, aki ellen három (!) meccslabdát hárítva nyert, a negyeddöntőben pedig a top 10-es Hubert Hurkacz akadt a horgára. A legjobb négy között megverte két játszmában az akkor nyolc mérkőzése óta veretlen Sebastian Kordát, és úgy a fináléban Andrej Rubljovot, ezzel pedig Montrealban három top 10-es teniszezőt is kiütött.

Tennis is an absolutely incredible sport with an absolutely genius scoring system.

Never ever give up because your resilience can always be rewarded in any given week if you put yourself in the right positions.

Alexei Popyrin was absolutely insanely clutch all week. Next level! pic.twitter.com/BUFwTr3WQt

