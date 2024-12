A sebességben nagy volt különbség

Golovin Vlagyimir szerint a magyar női válogatott ritkán játszik olyan tempóban kézilabdázó riválissal, mint az Európa-bajnokság döntőjébe jutott norvég csapat.

A szövetségi kapitány a címvédő és olimpiai bajnok skandinávok ellen 30-22-re elvesztett pénteki bécsi elődöntő után úgy fogalmazott: nem kezdtek jól, nem sikerültek hátul a megállító ütközéseik, ennek okát abban látja, hogy ritkán játszanak olyan tempóban kézilabdázó, olyan gyors döntéseket hozó riválissal, mint a norvég. Úgy látta, voltak elkapkodott lövéseik is. A játékrész második felére a támadó- és védőjátékuk is javult meglátása szerint, „úgy nézett ki, hogy visszajöttünk a meccsbe”.

„A második félidő elején ugyanúgy nem tudtuk megtalálni a ritmust” – mondta, kiemelve a korábban Győrben is védő sportági legenda, Katrine Lunde teljesítményét a norvég kapuban. – „Ekkor kicsit úgy éreztem, hogy elment az önbizalmunk.”

Kitért rá, mikor már nagy volt a különbség, elkezdtek gondolkozni a vasárnapi találkozóról.

„Ekkor olyan összeállításban játszottunk, amit még nem próbáltunk ezen a világversenyen, vagy talán soha. Most tudjuk, hogy a jobbik csapat most győzött, ugyanakkor biztos, hogy ebből a mérkőzésből is sok tapasztalatot szereztünk a következő időszakra” – hangsúlyozta a szövetségi kapitány.

Thorir Hergeirsson, a skandináv csapatot 2009 óta irányító és a torna után búcsúzó szövetségi kapitánya egy nappal korábbi nyilatkozatára visszautalva a magyar válogatott fejlődését méltatta.

„Talán hiányzott nekik a tapasztalat egy ilyen jellegű mérkőzésről, az elődöntőről, ugyanakkor végig küzdöttek” – fogalmazott a norvégok szövetségi kapitánya, aki szerint együttese remekül küzdött az első 15-20 percben, ezt követően viszont a harcos magyar csapat két gólra felzárkózott.

„A második félidőre visszatértünk a saját védekezésünkhöz, amelyben felkészültünk a kiváló magyar támadókra. Katrine Lunde kiemelkedően védett a második félidőben, ez az oka annak, hogy ott vagyunk a döntőben. A támadójátékunk hullámzó volt, ennek pedig az oka az, hogy újraépülőben van a csapat a következő olimpiára” – értékelt az izlandi szakember.

A története ötödik Eb-bronzmérkőzésére készülő magyar válogatott vasárnap 15.15-kor a franciákkal játszik majd.