A Red Bull visszatért Verstappen pedig újra versenyben van a győzelemért

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko figyelmeztette a McLarent, hogy a milton keynes-i csapat „újra versenyben van”, miután szinte tökéletes szombatot zártak az Egyesült Államok Nagydíján.

Max Verstappen magabiztosan alakította át a sprint pole-t a 11. sprint győzelmévé, mielőtt mindössze 0,031 másodperccel lemaradt a nagydíj pole pozíciójáról Lando Norrisszal szemben.

A holland versenyző gyorsabb volt Norris idejénél az utolsó Q3-as gyorskörének első szektora után, de George Russell balesete miatt kettős sárga zászlót lengettek az utolsó kanyarokban.

Verstappen kényelmesen meg tudta volna szerezni a pole pozíciót, ha az első Q3-as körében nem csúszott volna szélesre a 19-es kanyarban.

Még a körön, amit meg kellett szakítania, egy apró hiba is becsúszott a 27 éves pilótánál. Ennek ellenére Marko elégedett, hogy a csapat újra versenyképesnek tűnik.

„Max egy tizeddel vezetett a második szektorig” – mondta Marko a Sky DE-nek. „Ott rossz kijárata volt a 19-es kanyarnál, pedig a harmadik szektor volt az erősségünk.”

„Sok minden lehetséges volt. Újra versenyben vagyunk, azt mondanám. Az első sorban vagyunk. Nehéz megmondani, hogyan fog alakulni a verseny. A hőmérséklet magasabb lesz, így a gumikopás is tényező lesz. És azt is gondolom, hogy a Ferrari nagyon erős lesz, ahogy a sprintversenyen is volt.”

A sprintverseny után Verstappen volt az esélyes a pole pozícióra. Norrist nem tartották valódi kihívónak, mivel a brit pilóta tempója nem volt a legjobb a nap korábbi részében.

Norris pole pozíciója meggyőzte Markót, hogy a McLaren változtatásokat hajtott végre, mivel Oscar Piastri is erősebb volt, mint korábban.

Azonban a McLaren fejlődése ellenére Marko továbbra is úgy véli, hogy Verstappennek van előnye.

„Azt hiszem, a McLaren megváltoztatta az autót” – mondta Marko a Servus TV-nek. „A sprintversenyen Lando első gumijai elkoptak.”

„Talán azért is, mert megpróbálta támadni Maxot, de tanultak belőle. Mindkét autó jelentősen jobb volt, mint a sprintversenyen. Azonban úgy gondolom, hogy Max mindenképpen erős lesz.”