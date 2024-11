A Red Bull új illegális trükkel gyanúsítja a McLarent

Korábban a wokingi csapat a hátsó szárnyak miatt került nagyító alá Bakuban, majd az osztrák istállóra terelődött a figyelem.

Ez annak lehetőségét érintette, hogy változtatnak az autó hasmagasságán az időmérő és a futam között parc fermében, habár a Red Bull mindig tagadta, hogy ebből előnyt tudna kovácsolni.

Most egy újabb fejezet következik, ugyanis a Red Bull szerint a McLaren illegális trükköt alkalmaz az abroncsokkal – írja az Auto, Motor und Sport.

A probléma az, hogy az abroncsokat vízzel töltik fel. Ez javítaná az abroncsok belső hűtését hosszabb távokon.

A vizet a szelepeken keresztül juttathatják az abroncsokba. Még kis mennyiségű víz is elérheti a kívánt hatást, írja a kiadvány. Több csapat, köztük a McLaren is kihasználhatná ezt a trükköt hosszabb menetek alatt.

