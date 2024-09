A Red Bull megköszönte Ricciardo szolgálatait

Daniel Ricciardo Forma-1-es pályafutása hivatalosan is véget ért, mivel az RB azonnali hatállyal menesztette.

Liam Lawson váltja Ricciardót Yuki Tsunoda csapattársaként a szezon hátralévő részében, a bejelentés hamarosan megérkezik.

Ricciardo távozását a közösségi médián keresztül erősítették meg, a csapatfőnök, Laurent Mekies köszönt el az ausztrál versenyzőtől.

Ez pedig Ricciardo Forma-1-es visszatérésének a végét jelenti. A Red Bull ugyan mentőövet dobott számára, miután a McLaren 2022 végén idő előtt felbontotta a szerződését, de a visszatérése eddig tartott.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Lawsonnak pedig versenyülés volt ígérve az idei évre. Ricciardo idei rossz szezonjának eredményeként pedig a Red Bull és az RB végül úgy döntött, hogy meneszti az ausztrált még az idény vége előtt.

Thank you Daniel 💙

⁰Laurent Mekies on Daniel: “He has brought a lot of experience and talent to the Team with a fantastic attitude, which has helped everyone to develop and foster a tight team spirit.”#F1 #VCARB pic.twitter.com/cqKrbFAehU

— Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) September 26, 2024