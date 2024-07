A Red Bull belső körben már közölte döntését Pérez jövőjéről

Sergio Pérez a 2024-es F1-es szezon hátralévő részében is a Red Bullnál marad - erősítette meg a csapat a RacingNews365-nek.

A 34 éves mexikói versenyző jövője már korábban is veszélyben forgott. A konstruktőri címvédők azonban úgy döntöttek, hogy az idény hátralévő részében is kitartanak Pérez mellett.

Sokan úgy vélték, hogy a mexikói helyére Liam Lawson vagy Daniel Ricciardo kerülhet. A hírek szerint ugyanis a két versenyző között egyfajta „szétlövés” lesz a szerdai imolai teszt.

Sergio Perez will remain Max Verstappen’s Red Bull F1 team-mate after the summer break ✅

Autosport understands Christian Horner addressed the team’s staff at its Milton Keynes factory saying Perez will be in the car for the Dutch GP.

FULL STORY: https://t.co/YtGgLMdbU6 pic.twitter.com/gkFHved9qZ

— Autosport (@autosport) July 29, 2024