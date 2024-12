A Red Bull a héten jelentheti be új pilótáját, Tsunoda bizakodó

Yuki Tsunoda úgy véli, hogy kellően "lenyűgözte" a Red Bullt a legutóbbi Formula-1-es tesztjén adott technikai visszajelzéseivel – tudva, hogy ez az a terület, amelyben a csapat kétségekkel viseltetett iránta.

Tsunoda első igazi lehetőségét kapta arra, hogy Red Bull autót vezessen a legutóbbi Abu-dzabi szezon utáni gumiabroncs-teszten, éppen akkor, amikor a Milton Keynes-i központú csapat dönteni készül arról, hogy mit kezdjen a 2025-ös pilótafelállásával.

Bár Tsunoda egyértelmű jelöltje lenne egy lépésre az RB csapatától, ha Sergio Perez jövőre elbocsátásra kerül, úgy tűnik, hogy a csapat mindig is kételkedett a technikai visszajelzéseiben és a viselkedésében az autóban, ami hátrányt jelentett számára.

A Yas Marina-i pályán töltött tesztnapjára visszatekintve Tsunoda úgy érzi, hogy végre sikerült eloszlatnia néhány kételyt róla – ami segíthet növelni az előléptetésének esélyeit.

Azt pletykálják, hogy a Red Bull a hét végén bejelentést tesz arról, hogy kit választott a jövő évi ülésre Verstappen mellé.

Bár csapattársa, Liam Lawson továbbra is a esélyesebb arra, hogy felkerüljön, ha Pérezt végül elbocsátják.

A Honda Racing szezonzáró eseményén Tsunoda így nyilatkozott: „Sokat hallottam arról, mennyire lenyűgözték őket, különösen a visszajelzéseimmel.”

„Ez nemcsak a pályán dolgozó mérnököktől jött, hanem a Milton Keynes-i Red Bull gyárból távolról támogató mérnököktől is. Ők is megemlítették, hogy mennyire lenyűgözték a hozzájárulásaim.”

„Ez a terület volt számomra a legfontosabb cél. Úgy érzem, hogy a Red Bull már tudja, hogy a sebességem nem igazán probléma. Inkább azokat a dolgokat figyelik, mint a visszajelzésem, a csapaton belüli viselkedésem és hogy hogyan viselkedek az autóban. Valószínűleg ezeket látták a legnagyobb ismeretleneknek.”

„Ezért, miközben ezt szem előtt tartottam, továbbra is a szokásos módon adtam visszajelzéseket, mindig arra törekedve, hogy minél alaposabban és részletesebben kommunikáljak” – mondta a japán.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

„Bár a két csapat eléggé különbözik, vannak hasonlóságok, különösen a pozitív légkörben” – mondta.

„A mi csapatunk nagyon olaszos – barátságos, sok fizikai gesztussal és interakcióval. Ezzel szemben a Red Bullnak is van egy nagyon energikus hangulata, szinte mintha egy kocsmában lennénk.”

„Ha példát kellene mondanom a mérnöki folyamatokra, a Red Bull minden egyes megjegyzésemre sokkal mélyebben beleás. Nem hagynak ki semmit, amit említek, és nagyon részletes kérdésekkel követik le a dolgokat, hogy még specifikusabb részletekre derülhessen fény.”

„Miközben az energiaimázsuk van, amikor a mérnöki munkáról és az autóról van szó, rendkívül alaposak és figyelmesek. Valójában azt gondolom, hogy ez a precizitás hasonlít a japánokkal gyakran társított figyelemre a részletekre.”

„Ezen kívül erős energiát is éreztem, ahol mindenki szabadon megosztja és cserél beszámolókat, anélkül, hogy habozna. Nem mintha a mi csapatunk ne rendelkezne ezzel, de szerintem ez egy olyan terület, ahol a két csapat kissé eltér” – jegyezte meg.

Tsunoda elismeri, hogy nem ő a legesélyesebb a Red Bull ülésére, de azt mondja, hogy ez számára álom lenne, ha sikerülne.

„Azt gondolom, hogy az esélyek 50-50. Persze a legboldogabb akkor lennék, ha a Red Bullnál versenyezhetnék, de rendkívül hálás vagyok minden támogatásért, amit jelenleg kapok.”

„Akár melyik csapatnál leszek, amit tennem kell, az ugyanaz marad. Nem csak a Red Bullról van szó. Ki tudja, lehet, hogy a VCARB fejlesztésben előbbre jár majd. Nem úgy van, hogy feltétlenül a Red Bull kell, hogy legyen.”

„Nem tudom, mi fog történni, de csak szeretnék jól teljesíteni és pontokat szerezni. A Suzukai dobogón állni lenne a végső álom. De ahhoz, hogy elérjem ezt, szeretnék segíteni egy jobb autó és egy jobb csapat felépítésében valamikor. Addig is remélem, hogy mindenki türelmes lesz” – zárta gondolatait Tsunoda.

