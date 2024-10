A Real Madrid úgy döntött, „háborúba” megy a Barcelona ellen

Nem akarják elfogadni a Negreira-ügyben hozott döntést.

A Real Madridot nem hagyja nyugodni a Negreira-ügy, a Catalunya Radio információi szerint a Királyi Gárda kész harcba szállni a Barcelonával, hogy igazságot szolgáltasson. A spanyol portál egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy a két gigász között kitörhet a „háború”.

A madridi együttesnek nem tetszettek FC Barcelona volt alelnökének és elnökjelöltjének, Toni Freixának a kijelentései. Olyannyira nem, hogy perre szeretnék vinni ezt is. Az alapvetően jogászként dolgozó 55 éves szakember azt mondta korábban, hogy a Barca mindig hátrányos helyzetűnek érezte magát és sok hibát követtek el a múltban, valamint hozzátette, szerinte egyik klubelnök sem akart véget vetni a Negreira-ügynek, mert úgy érezték, tovább rontottak volna a dolgon.

❗️Real Madrid have used Toni Freixa’s recent statements in a COPE radio show to ‘prove’ that Barcelona paid Negreira to try and influence referees. The judge taking over the case will demand the full statements by Freixa to look for evidence.

