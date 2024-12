A Real Madrid több topklubot is megelőzne a szupertehetség játékjogáért

Sorban állnak az élcsapatok az amerikai utánpótlás-válogatott játékos, Nimfasha Berchimas kegyeiért.

Mint minden nagyobb klub, a Real is szereti a legfényesebb jövő előtt álló labdarúgókat saját magához csábítani, így nem lepődhettünk meg, amikor felütötte fejét a hír, miszerint a Királyi Gárda képviselői is monitorozzák a burundi születésű labdarúgó helyzetét.

A 16 éves Nimfasha Berchimas az elmúlt egy évben komoly utat járt be. A fiatal támadó kora ellenére már az U20-as válogatottban is bemutatkozhatott, valamint háromszor klubjában, a Charlotte FC felnőtt csapatában is lehetőséget kapott az MLS-ben.

Nimfasha Berchimas with an absolute BANGER to put the US up 1-0 😤 pic.twitter.com/jZiPbu5Uwu — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 4, 2024

A CaughtOffside értesülése alapján a Manchester United és a Chelsea mellett a Real Madrid is kiadta játékosmegfigyelőinek, hogy közelebbről is vegye szemügyre Berchimast, bár a portál szerint a két angol klub jóval nagyobb érdeklődést mutat a fiatal felé. A Vörös Ördögöknél állítólag már arra is készek, hogy próbajátékra invitálják a szupertehetséget.

Amennyiben a Real Madridnál is úgy döntenek, hogy Nimfasha Berchimas valóban kiérdemel egy lehetőséget, onnantól kezdve a játékoson és persze a klubok pénztárcáján múlik, hol folytatódik a tinisztár karrierje.