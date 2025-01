A Real járt pórul és játszhat a Manchester City-vel – BL-sorsolás

Pénteken délben tartották a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőbe jutásért vívandó párharcainak sorsolását – a slágermeccs végül a Real Madrid – Manchester City párharc lett.

Már szerda este tudni lehetett, hogy vagy a ligaszakasz során 12. Bayern München, vagy a 11. helyen záró Real Madrid kellemetlen ellenfelet kap a nyolcaddöntőbe jutásért vívott BL-párharca során. A Bajnokok Ligája ligaszakszának utolsó, 8. csoportfordulója ugyanis úgy alakult, hogy biztossá vált, a Manchester City-t kapja ellenfélül a 9-24. helyezettek playoff-körében ezen két gigász egyike.

Nos, végül a madridiak jártak rosszabbul, hiszen míg ők a sorozat kezdetén még favorit angolokkal, addig a bajorok a talán kevésbé erősnek tartott Celtic-kel játszanak majd a legjobb 16 közé jutásért.

Íme a sorsolás alakulása – (a csapatok nevei mellett, zárójelben a ligaszakaszban elért helyezés szerepel):

EZÜST ÁG

KÉK ÁG

🚨 Champions League – Knockout Bracket after the Play-offs draw!

🔹 Round of 16 Draw will be made once the Knockout Play-offs are completed. pic.twitter.com/Tfrdw3cY84

— Football Rankings (@FootRankings) January 31, 2025