A PSG elnöke bejelentette, a csapat elhagyja a Parc des Princes-et

Nem tudnak egyezségre jutni a párizsi városházával, ezért nincs más megoldás, csak a költözés.

A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Paris Saint-Germain négy éven belül új otthonba szeretne költözni. Erről a klub elnöke, Nasszer al-Helaifi beszélt az RMC Sportnak. A PSG nyílt konfliktusban van a párizsi városházával, ugyanis az önkormányzat nem engedi, hogy megvegyék vagy átalakítsák a Parc des Princes-t.

„Ha a szívem alapján kellene döntést hoznom, soha nem mennénk el. Viszont ha az eszembe hallgatok, azt kell mondjam, meghaltunk” – mondta a klubelnök.

„Nincs más megoldás…el kell mennünk. A város nem ad más választást számunkra. Ez az önkormányzat döntése, nem tehetünk azt a stadionunkkal, amit akarunk” – mondta Nasszer el-Helaifi. A Parc des Princes jelenleg körülbelül 47 ezer néző befogadására alkalmas. A klub 1974 óta használja otthonaként a párizsi stadiont, amely ugye hivatalosan nem a klub saját létesítménye, tulajdonosa a francia fővárosa városháza.

Nasser Al-Khelaïfi on leaving the Parc des Princes and building a new stadium:

“The city hall leaves us with no choice. I really like the Parc, everyone does. If I listen to my heart, we’re not leaving, but every club in Europe has stadiums with 80,000 or 90,000 capacity… pic.twitter.com/60fxx2ZmWH

— PSG Report (@PSG_Report) November 21, 2024