A profi labdarúgók is megválasztották az Év csapatát

Vagyis a profi labdarúgók szervezete is, vagyis a labdarúgók is leadták a voksaikat az idei év legjobbjaira. Nem meglepő, egy híján csak Real- és City játékosok kerültek be a "kezdő tizenegybe."

Talán nem véletlen, hogy a játékosok választása során a Bajnokok Ligája-győztes, illetve az angol bajnok tarolt.

A Real Madrid hat, a Manchester City pedig négy labdarúgóval került be a labdarúgók nemzetközi érdekképviseleti szervezete (FIFPro) által közzétett év csapatában.

A 70 ország 28 ezer játékosa szavazott és a bővített listában mindössze két nem Európán kívüli futballista volt. A 26 fős névsorban Lionel Messi (Inter Miami) és Cristiano Ronaldo (Al-Nasszr). De ők közelébe sem kerültek a Best 11-nek.

A csapatban egy kakukktojás van, a holland Virgil van Dijk a Liverpoolból.

A FIFpro év csapata pedig a következő lett 2024-ben.

Ederson (Manchester City, brazil) – Dani Carvajal (Real Madrid, spanyol), Virgil van Dijk (Liverpool, holland), Antonio Rüdiger (Real Madrid, német) – Jude Bellingham (Real Madrid, angol), Kevin De Bruyne (Manchester City, belga), Toni Kroos (Real Madrid, német), Rodri (Manchester City, spanyol) – Erling Haaland (Manchester City, norvég), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid, francia), Vinícius Júnior (Real Madrid, brazil)