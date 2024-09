„A Premier League nincs az álmaim között, inkább a német vagy a spanyol focit kedvelem”

Victor Boniface nevét az előző szezonban ismerte meg igazán a futballvilág. A nigériai támadónak kulcsszerepe volt a Bayer Leverkusen bajnoki címében, a Bundesligában 14 gólt és 8 gólpasszt jegyzett. A 23 esztendős csatár a Sporty TV-nek adott interjút, melyben elmondta, nem szerepel a tervei között a Premier League-be való igazolás.

„Nem azért mondom ezt, mert már más szinten lennék. Ezt mondtam korábban mindenkinek is, még mielőtt nem volt útlevelem, vagy mielőtt Európába jöttem. Nekem nem tetszik a PL, inkább a spanyol vagy a német focit kedvelem” – szögezte le Boniface, akinek a következő nyáron szép számmal akadhatnak majd kérői a topligákból.

Ugyanakkor hozzátette, nem zárja ki teljesen, hogy egyszer majd az angol Premier League-be szerződjön. „Nem mondom azt, ha egy nagy csapat bejelentkezne értem, automatikusa nemet mondanék és nem mennék. Viszont ha két ország közül kell választanom, akkor az Németország vagy Spanyolország lesz” – zárta rövidre a kérdést a nigériai futballista, akinek ebben az idényben a Bundesligában 3 gólja és 1 asszisztja van 4 mérkőzés során.

„I have been saying it even before I had an International Passport…I don’t really like the Premier League. I prefer Spanish and German football”

— Victor Boniface pic.twitter.com/huW5MVaODD

— @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) September 26, 2024