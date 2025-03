A portugálok után a hollandok is bevetik a „titkos” fegyvert a BL-ben

Nálunk persze ez nem újdonság, hiszen a magyar bajnok már évek óta használja az "eszközt", amivel most a Feyenoord is élni akar a BL-ben.

Másfél hete a Benficának adta meg az engedélyt arra a Portugál Labdarúgó-szövetség, hogy elhalassza egy bajnokiját azért, hogy a BL-ben „pihentebben” érkezzen az első párharcra, mint a nagy rivális Barcelona.

Hogy mindez előnyt jelent-e majd a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében? No ez szerdán kiderül. Azonban a jó példa ragadós, hiszen most erre készül a Feyenoord is.

Mifelénk ez nem újdonság, hiszen a Bajnokok Ligája selejtezői során a Ferencváros már évek óta halasztja el a mérkőzéseit a főtábla elérése érdekében. Ami rendre kifizetődik. Persze ehhez nemcsak a szövetség, hanem a riválisok közreműködésére is szükség van.

Hollandiában ez most új dolog, azonban a Feyenoord ehhez az eszközhöz nyúlna az BL-ben az esélykiegyenlítés jegyében.

Mindezt Robin van Persie miatt.

A vezetőedzőt ugyanis február 23-án a rotterdami klub élére.

A Holland Labdarúgó-szövetség pedig saját szokásaival ellentétben radikális döntést hozott. Ugyanis hozzájárult, hogy a Feyenoord elhalassza a következő bajnokiját a BL-találkozó miatt.

A 41 éves Van Persie a szintén Eredivisie-ben szereplő Heerenveen kispadjáról érkezett. A Nijmegen elleni hétvégi debütálása korántsem volt tökéletes, hiszen a csapata 0-0-át játszott.

A rotterdami klub jelenleg a negyedik helyen áll a holland élvonalban, szerdán viszont már a BL-ben kellene bizonyítania. Azok után, hogy a beugró edzővel, Pascal Bosschaarttal a csapat nagy meglepetésre kiejtette az AC Milant.

A BL-nyolcaddöntő elő mérkőzése jön ugyanis az Internazionale ellen Rotterdamban.

Az eredmény kérdéses, de az holland szövetség úgy döntött, hogy mindent megtesz azért, hogy az országa minél több csapata lehessen ott a legjobb nyolc között a Bajnokok Ligájában.

Ezért a Feyenoord elhalaszthatta a hétvégi Groningen elleni bajnokiját, amelyet április elején pótolnak majd.

A kérést és a döntést mögött ugyanaz az érv állt. Miszerint, hogy van Persie egy hete tréningezi a Feyenoordot.

Vagyis az Inter elleni szerdai párharc után a csapat következő meccse ismét az Inter elleni lesz. De már a visszavágó, március 11-én, kedden Milánóban.

Simone Inzaghiék közben nem fognak pihenni, hiszen szombaton a Monza ellen játszanak bajnokit, amely nagyon fontos a bajnoki címért folyó versenyfutásban.

Hogy az extra bajnoki pihenő mit ér majd a BL-ben? Az csak a jövő héten derül majd ki.