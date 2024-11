A Porto szurkolói kis híján megtámadták a csapatbuszt a gyalázatos kupameccs után

A klubelnök, André Villas-Boas személyesen ment ki elnézést kérni a szurkolóktól.

Az FC Porto vasárnap 2-1-re kikapott a Moreirensétől a labdarúgó Portugál Kupa negyedik fordulójában, vagyis a legjobb 32 között. Az elmúlt három szezon mindegyikében a ‘Sárkányok’ nyerték ezt a sorozatot, összességében hússzoros győztesnek mondhatják magukat, így a szurkolók nehezen viselték a kiesést. Pláne, hogy csapatuk Pepé góljával vezetett is, így előnyből kapott ki Vítor Bruno gárdája.

A mérkőzést követően a Porto játékosa az öltözőbe indulva szerették volna megköszönni a szurkolóknak, hogy elkísérték őket Moreira de Conegosba, ami Porto városától cirka 50 kilométernyire található. Azonban a drukkerek nem fogadták szívélyesen ezt, „booozással” és dühvel reagáltak a futballisták kapcsolatteremtési kísérletére.

🚨🇵🇹 Porto were knocked out of the Cup of Portugal tonight away from home. ❌

When they arrived back at their stadium, fans were waiting for them in anger. (@ojogo) pic.twitter.com/TnY2a3sYR3

— EuroFoot (@eurofootcom) November 24, 2024