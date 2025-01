A Plzeň edzője szerint reális az esélyük a továbbjutásra a Fradi ellen

Az FC Viktoria Plzeň az Athletic Bilbao elleni 3-1-es vereséggel fejezte be az Európa-liga alapszakaszát, de így is összeszedett 12 pontot, amivel éppen az FTC elé került. A rájátszás első körében pedig már egymás ellen küzdhet a két együttes.

A Plzen vezetőedzője Miroslav Koubek a csapat internetes oldalán nyilatkozott a párharcról.

„A szurkolók valószínűleg a vonzóbb ellenfelet, a Portót szerették volna látni, de a papírforma szempontjából a Ferencváros ellen jóval nagyobb az esély a továbbjutásra. Most pedig már nem akarunk megállni.” -Mondta Koubek a csapata esélyéről.

„A szezon előtt az volt a célunk, hogy a selejtezőből bejussunk a csoportkörbe, amit sikerült is elérni. Elérkeztünk a kieséses szakaszhoz, ami újabb lépés előre. Eredeti célunkat sikerült túlszárnyalnunk, így van okunk az elégedettségre. Arra pedig nincs ok, amiért ne járhatnánk sikerrel a következő körben is. Bíznunk kell egymásban. Eljutottunk eddig a pontig, miért ne hinnénk abban, hogy a továbbjutás is sikerülhet?”

Miroslav Koubek tehát bizakodó a párharcot illetően.

Érdekesség egyébként, hogy az alapszakaszban a két csapatnak négy ellenfele is azonos volt. Hiszen a Viktoria Plzen is játszott az Anderlecht, a PAOK, a Frankfurt és Dinamo Kijev ellen. Az ukrán együttest a cseh gárda is megverte. Valamint legyőzte a Plzen a belgákat otthon. A PAOK-kal és a Frankfurttal pedig egyaránt döntetlent játszott idegenben.

A Viktoria Plzen és a Ferencváros egyébként még sohasem találkozott egymással tétmeccsen.

De az elmúlt két évben így is összecsapott a két gárda. Hiszen az utolsó két téli edzőtáborban kétszer is játszottak egymás ellen. Két éve gól nélküli döntetlennel, tavaly 3-1-es plzeni győzelemmel zárult a felkészülési mérkőzés.