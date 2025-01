A PL-csapat visszarendelte kölcsönéből a magyar kapust

A West Ham United labdarúgócsapata visszahívta magyar kapusát, Hegyi Krisztiánt, aki az idény eddigi részét kölcsönben a skót Motherwellnél töltötte.

Az angol élvonalban szereplő klub honlapjának szombati beszámolója szerint a 22 éves hálóőr a Kalapácsosoknál folytatja a fejlődését, akiknél csütörtökön Graham Potter személyében új vezetőedzőt neveztek ki.

Goalkeeper Krisztián Hegyi has today been recalled from his loan spell with Scottish Premiership team @MotherwellFC. 🧤 pic.twitter.com/G82gnNklbj

