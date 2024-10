A Pick Szeged vezetőedzője lesz a svédek szövetségi kapitánya

A két munkát párhuzamosan látja majd el egymással.

Michael Apelgren lesz a svéd férfi kézilabda-válogatott új szövetségi kapitánya. A 40 esztendős szakember a OTP Bank-Pick Szeged csapatának is a vezetőedzője, most pedig kettős fronton kell majd így helytállnia, ugyanis ő veszi át Glenn Solbergtől a stafétabotot. A korábbi kapitány három héttel ezelőtt váratlanul lemondott. Utódját, Apelgrent pedig a következő hét elején jelenthetik be hivatalosan.

A svéd szövetség célja, hogy a szegediek vezetőedzőjével hosszú távú szerződést kössenek, esetleg egészen 2028-ig, de mivel jelenleg csak a magyar együttesnél van kontraktusa a következő idényre, nem biztos, hogy ilyen hosszú időszakot bevállalna. Apelgren 2020 és 2024 között a Sävehof vezetőedzője volt, mellette szintén párhuzamosan 2022-től dolgozott a svéd nemzeti együttesnél.

A válogatott az olimpián a negyeddöntőben búcsúzott, előtte januárban az Európa-bajnokság bronzérmet szerzett Németország legyőzését követően.