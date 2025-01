A péniszéről posztolt a sasidomár, a Lazio azonnal kirúgta őt

Nem ez volt az első incidens a posztot 2010 óta betöltő férfival kapcsolatban, így most új ember után kell néznie a római klubnak.

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő SS Lazio azonnal hatállyal megvált sasidomárjától, Juan Bernabétől. Ugyanis a férfi egy videót osztott meg Instagram-oldalán, melyben a péniszét mutatta be egy frissen beültetett protézis kapcsán. Bernabé azt állította, hogy az operáció után a szexuális élete jelentősen javulhat, és még azt is szabályozhatja, meddig tartson egy-egy együttlét. A műtétre azért is volt szükség, mert az 56 esztendős férfi – aki két gyermek édesapja is – 30 évvel ezelőtt egy baleset következében elveszítette az egyik heréjét. Ez nem akadályozta őt a szexuális együttlétekben, de most lehetősége nyílt egy ilyen operációra, amit büszkén kürtölt világgá.

A klub hivatalos közleményben fejezte ki megdöbbenését.

„A Lazio megdöbbenve értesült Juan Bernabé fotóiról és videóiról, valamint az azokhoz kapcsolódó kijelentésekről. A klub azonnali hatállyal megszüntette munkaviszonyát.”

Azzal indokolták döntésüket, hogy a sas, mint történelmi szimbólum, nem köthető olyan személyhez, akinek a viselkedés ellehetetleníti a további kapcsolatot. Egyébiránt Bernabé 2010 óta látta el ezt a pozíciót a Lazionál, így a római klubnak most új ember után kell néznie, de azért ez nem tűnik egy egyszerű feladatnak. A szurkolók így a következő hazai mérkőzésen, a január 23-i Real Sociedad elleni El-találkozón biztosan imádott sasuk nélkül maradnak.

Bernabé egy rádióinterjúban védte meg magát

A sasidomár úgy nyilatkozott egy rádióinterjúban, hogy szerinte a meztelenség normális, ő egy nyitott gondolkodású, naturista családban nőtt fel. Azonban az 56 esztendős spanyol férfi nem először került a figyelem középpontjába botrányos viselkedése miatt.

2021-ben fasiszta karlendítések miatt függesztették fel négy hazai mérkőzésről, és akkor a klub leszögezte, hogy a következő hasonló incidensnél megválnak tőle. Egy korábbi interjúban Bernabé nyíltan vállalta politikai nézeteit, és kijelentette: „Nem bánom a karlendítést, Mussolinit csodálom, fantasztikus dolgokat tett Olaszországért, akárcsak Franco Spanyolországért. Büszke vagyok rájuk.” Ez a megnyilvánulás tovább növelte a feszültséget közte és a klub között, amely végül mára a kapcsolat megszűnésében csúcsosodott ki.

