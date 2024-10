A párizsi sorsolás nehéz feladat elé állította Sinnert

A Rolex Paris Masters sorsolása nem kedvezett a világelső Jannik Sinnernek, akinek lehet, hogy Ben Shelton ellen kell kezdenie, mielőtt a 2022-es bajnok Holger Rune következne az olasz számára.

A világelső Sheltonnal nézne szembe, ha a baseli elődöntős túléli az erős nyitómeccsét Felix Auger-Aliassime ellen. A 13. kiemelt Rune pedig potenciálisan a legjobb 16 között várhat rá.

Egy esetleges hatodik találkozó Sheltonnal a két héttel ezelőtti sanghaji összecsapásuk visszavágója lenne, ahol Sinner győzött és végül megszerezte a címet.

Sinner azóta nem versenyzett az ATP Touron, míg Shelton pénteken Andrej Rubljovot legyőzve bejutott a baseli ATP 500 elődöntőjébe.

Rune, aki Matteo Arnaldi ellen kezd, később találkozhat Sinnerrel.

A dán megszeretné ismételni a 2022-es párizsi cím megszerzését. Akkor a nyitófordulóban Stan Wawrinka ellen meccslabdákat hárítva, öt egymást követő Top 10-es ellenfelet győzött le.

Az akkor még bátran teniszező Rune háromszettes döntőben nyert Novak Djokovic ellen. A szerb 2023-ban a hetedik párizsi címét szerezte, de idén visszalépett a tornától.

Az ötödik kiemelt Taylor Fritz is Sinner felső negyedében kapott helyet, míg a harmadik kiemelt Alexander Zverev és a hatodik kiemelt Andrej Rubljov a második negyed főszereplői.

