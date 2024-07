A Newcastle-től érkezett az MU új sportigazgatója

Tovább erősödik az új vezetőség alatt a klub háttérstábja.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United hivatalos oldalain tudatta a szurkolókkal, hogy a jövőben a Newcastle Unitedtől érkező Dan Ashworth lesz a klub új sportigazgatója.

A Vörös Ördögök hosszas egyezkedés után jutottak dőlőre a Szarkákkal, akik végül elengedték a szakembert és azonnali hatállyal felbontották a szerződését. Az 53 éves Ashworth már 2000 óta tevékenykedik aktívan a labdarúgásban, eleinte akadémiai igazgató, majd fejlesztési igazgató volt kisebb kluboknál, első komolyabb munkáját a West Bromnál kapta, ahol 2007 és 2012 között volt sportigazgató. Ezt követően hat évet, 2012 és 2018 között az FA-nél, vagyis az Angol Labdarúgó Szövetségnél „húzott le” mint fejlesztési igazgató, majd három szezonon keresztül volt a Brighton sportigazgatója és legutóbbi állomáshelyén a Newcastle-nél is ezt a pozíciót töltötte be 2022 és 2024 között.

