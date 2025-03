A Newcastle elvesztette egyik legjobbját a Liverpool elleni kupadöntőre

Buta szabálytalanság miatt kapott piros lapot az FA-kupában.

A Newcastle 1-1-es rendes játékidőt követően hosszabbításban 2-1-re kikapott a Brighton ellen az angol labdarúgó FA-kupa nyolcaddöntőjében. A Szarkák azonban a Ligakupában hamarosan döntőre készülhetnek a Liverpoollal szemben. Viszont Anthony Gordon kiállítása miatt Eddie Howe kénytelen lesz nélkülözni egyik legjobbját a március 16-i fináléban. A 24 éves angol támadó remek formában van a jelenlegi szezonban, minden sorozatot figyelembe véve 9 gól és 7 gólpassz a mérlege.

A Brighton elleni FA-kupa meccsen durva sportszerűtlenség miatt állította ki őt a játékvezető. Mindez történt a 83. percben. Később egyébiránt a Sirályoknál is „kipontozódott” egy játékos, Tariq Lamptey kapta meg a második sárga lapját a mérkőzés végén.

🚨 Anthony Gordon will miss the Carabao Cup Final against Liverpool after being sent off against Brighton.🟥 pic.twitter.com/A5JwmjV1SW

— Ben Jacobs (@JacobsBen) March 2, 2025