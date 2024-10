A német lapok Kane-t és Kompanyt kiáltották ki bűnbaknak

A BILD mellett egy másik honi lap is csúnyán beleállt a Bayern München játékosaiba a csúfos barcelonai zakót követően.

A Barca szerda este 4-1-re legyőzte a bajor együttest Hansi Flick első Bayern München elleni mérkőzésén.

A lefújást követően a leghíresebb német lap több kulcsjátékost is kritizált, többek között Harry Kane-t is.

Az angol válogatott csapatkapitánya 1-0-nál még egalizálni tudott, de a BILD szerint ennek ellenére észrevehetetlen volt, akárcsak Joao Palhinha és Joshua Kimmich.

A portál már hetekkel ezelőtt jelezte, a következő mérkőzések után láthatnak csak valódi képet arról, mire lehet képes idén a Bayern. A válasz pedig egyelőre aggasztó.

A Bajorok vezetik a Bundesliga tabelláját, a Bajnok Ligájában azonban már második főtáblás meccsüket veszítették el. Bő két héttel ezelőtt az Aston Villa is két vállra fektette Neueréket.

A BILD a remekül bemutatkozó nyári szerzeményt, Michael Olisét sem kímélte.

„Valósággal szárnyalt a szezon elején, most viszont csak szenved” – írta az újság, mely szerint a Kane gólja előtt assziszttal jelentkező Serge Gnabry pedig még mindig Lamine Yamall álmodik, aki kétszer csúnyán kicselezte és be is bőrözte.

A Get Football News Germany a szokásos meccsértékelőjében a maximális tíz pontból hármasra értékelte Manuel Neuer teljesítményét, továbbá úgy vélik, Vincent Kompanynak is pragmatikusabban kell a mérkőzéshez állnia, ha legközelebb találkoznának a felek.

A GFNG szerint „ha a Bayern tavasszal vagy a döntőben ismét összefut a Barcelonával, Kompany jobban teszi, ha célratörőbben közelíti meg az összecsapást, különben a katalán csapat ismét rávilágít a bajorok hiányosságaira”.

A Bayern München legközelebb a Benficát fogadja a Bajnokok Ligájában.