A Napoli reméli, hogy a PSG segít megszerezni Conténak Lukakut a Chelsea-től

Ezt a többszörösen összetett egyenletet azonban nem lesz könnyű tető alá hozni

Nézzük az alapképletet:

Van egy belga csatár, aki hivatalosan a Chelsea játékosa, de római kölcsönszerződése után esze ágában sincs visszaköltöznie Londonba.

Van egy angol klub, amelyik ha nagyon akarná, akkor sem tudná visszavinni magához a csatárt, mivel a fizetése nem illeszkedik bele az angol pénzügyi szabályokba.

Aztán vagy egy olasz edző, aki most kapott újra kispadot és szerződtetné a szóban forgó csatárt, mert beleillik az elképzeléseibe.

No és van iszonyatos mennyiségű pénz, amely mindennek az útjában áll.

Ebben a pillanatban érkezik a képbe egy francia klub, amelynek viszont a szóban forgó fizetőeszközből pontosan annyi van, hogy nem is igazán tudja már megszámolni sem.

A kérdés, hogyan oldódik meg mindenki számára megnyugtatóan a kérdés.

A Napoli vezetőedzője Antonio Conte célja ugyanis az, hogy megszerezze Romelu Lukakut és túladjon Victor Osimhennen, aki pedig szívesen elköltözne Párizsba a PSG-hez.

Lukaku 44 millió euróba kerülne a Napolinak, de ez az üzlet csak akkor valósulhat meg, hogyha a nigériain túl tudnak adni, akinek a szerződésében azonban 130 millió eurós vételár van. Ám ennyit senki sem hajlandó adni érte. Se a korábbi kérői, így a Manchester United és a Chelsea, sőt valószínűleg a PSG sem, mivel a katari tulajdonosok tudják, hogy a nápolyi gárda van kényszerhelyzetben.

Egy lehetőség még van, amiről nem beszéltünk ez pedig az Al-Ahli. Az arab gárdának ugyanis semmi sem kifizethetetlen, hogyha egy játékosra el kell költeni.

De a legvalószínűbb megoldás az lehet, hogy a PSG megveszi a nigériait, valószínűleg 90 millió euró körüli összegért. A Chelsea ezzel párhuzamosan enged egy kicsit Lukaku árából, mert megtartani a 6 millió euró körüli éves fizetésével a belgát sokkal rosszabb, mint eladni 40 millió alatt.

Így a londoniak is jól járnak, a Napoli is jól jár és végül a PSG is. Valamint két boldog játékossal több lesz a Földön.

Mindennek a lebonyolítására pedig még van majdnem két hónap.