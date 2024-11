A Napoli kész eladni sztárjátékosát

A La Gazzetta dello Sport szerint a Napoli hajlandó megválni a Barcelona célpontjától, Khvicha Kvaratskheliától, ha a grúz válogatott játékos nem ír alá szerződéshosszabbítást a következő hónapokban.

Az olasz lap legfrissebb cikke szerint a Napoli nem hajlandó tovább javítani a 6 millió eurós (bónuszokat is tartalmazó) szerződésajánlatán. Ha Kvara elutasítja azt, akkor jövő nyáron eladóvá válik. A 23 éves játékos jelenlegi megállapodása 2027 júniusáig érvényes.

Kvara továbbra is csak évi 1,5 millió eurót keres. Ezt a fizetést még 2022-ben fogadta el, amikor mindössze 13 millió euróért érkezett a Stadio Maradonába.

– mondta Giovanni Manna, a klub sportigazgatója a 2024-es Social Football Summit rendezvényén kedden.

„Ugyanakkor vannak extra dinamikák. Nincs rajtunk nyomás, nincs határidő, és tárgyalásban állunk. Ha sikerül megállapodni, aláírjuk a szerződést. Ha nem, akkor júniusban újra tárgyalunk.” – tette hozzá.

🔵🇬🇪 Napoli director Manna on Khvicha Kvaratskhelia’s contract: “We want to agree on new deal to reward Kvara”.

“We are still negotiating now, if we can’t reach an agreement then we’ll discuss again at the end of the season”. pic.twitter.com/1gzIvmloj3

