A Napoli ezzel a játékossal pótolná Kvaracheliát

50 millió eurót sem sajnálnának érte.

A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Paris Saint-Germain egyre közelebb ahhoz, hogy nyélbe üsse a téli átigazolási időszak legnagyobb üzletét. A PSG 75-80 millió euró fejében szeretné Párizsba csábítani a Napolinál remek formában játszó Hvicsa Kvaracheliát. Antonio Conte pedig már gőzerővel dolgozik a georgiai támadó pótlásán.

A Sport Italia információi szerint Alejandro Garnachót szemelte ki a nápolyi együttes. Az olasz klub sportigazgatója, Cristiano Giuntoli már megkezdte az egyeztetéseket az angol gárdával, és egy 50 millió euróról szóló ajánlatot készülnek benyújtani.

🚨 Alejandro Garnacho’s agent was in contact with Napoli, who are willing to present a proposal of €50M to Manchester United.

(Source: @tvdellosport) pic.twitter.com/gGSkYyOv0A

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 12, 2025