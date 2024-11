A Monacói Nagydíj új hosszú távú szerződést kötött az F1-el

A Monacói Nagydíj hosszú távra biztosította helyét az F1 naptárában, állítólag megduplázva a bevételeit a részvétel garantálására.

A Monacói Nagydíj jelenlegi szerződése a jövő évi verseny után járt volna le.

Ám az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali, a Monacói Autóklub vezetője, Michel Boeri, és a hercegség uralkodója, Albert herceg a héten megállapodtak az új szerződésről, amely időpontváltozást is tartalmaz.

A futam hagyományosan május utolsó hétvégéjén zajlik. Viszont az új, 2026-ban kezdődő és 2031-ig tartó hatéves szerződés értelmében a verseny június első hétvégéjére kerül át.

Értesülések szerint Albert herceg elfogadta az F1 azon követelését is, hogy emeljék a futam rendezéséért fizetendő díjat, ami korábban akadályozta a tárgyalásokat.

A hírek szerint a legrégebbi verseny az F1 naptárában mostantól évi 25 millió fontot fog fizetni a rendezésért. Az ezt megelőző összeg 12 millió font volt.

Az F1 közleménye szerint: „Ahogy a Forma-1 jelentős növekedést tapasztal világszerte, a Monacói Nagydíj vonzereje továbbra is érezhető.”

BREAKING: Formula 1 to continue to race in Monaco after new multi-year deal#F1 pic.twitter.com/sfXyX4bAJZ

— Formula 1 (@F1) November 14, 2024