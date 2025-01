A Milan válaszára vár egy 30 millió eurós ajánlat kapcsán

Az AC Milan állítólag a Feyenoord döntésére vár legújabb, 30 millió eurós átigazolási díjat - plusz bónuszokat - tartalmazó ajánlata kapcsán

A Lombardok a holland klub mexikói csatárát, Santiago Gimenezt kívánják ilyen ellentételezés fejében megvásárolni. A Sky Sport értesülései szerint az ajánlat egy későbbi eladásból származó százalékot is magában foglal. Ezzel is azt kívánja jelezni a milánói klub, hogy mindent elkövet a támadó megszerzéséért.

Ha az üzlet megvalósul, Alvaro Morata, a Milan jelenlegi csatára várhatóan távozik a klubtól. A török Galatasaray ugyanis közel áll ahhoz, hogy megszerezze a spanyol játékost. Ez a fejlemény az olasz sajtó szerint azt mutatja, hogy a Milan átigazolási stratégiája megváltozott, lévén eredetileg nem tervezték elengedni Moratát ezen a télen.

A transzferhíreket tovább erősítette Santiago Gimenez egyik Instagram-posztja, amelyben egy bibliai idézetet osztott meg:

Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. (Példabeszédek könyve, 16:9)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Santiago Gimenez (@sant.gimenez) által megosztott bejegyzés

A szurkolók és elemzők ezt – természetesen – rejtett utalásként értelmezték a Milanhoz való esetleges átigazolására.

A Milan a Gimenez-ügyleten túl is igyekszik aktív lenni, ám több üzletük is meghiúsult. Emerson Royal távozására jó esély volt, ám sérülése miatt füstbe ment, miközben Pavlovic eladását is csak fontolgatta a klub, ám nem lépett az ügyben. Két játékos kapcsán érdeklődésekről hallani: a Bologna Davide Calabriát szerezné meg, amely üzlet nyélbe ütésére egyre nagyobb esély kínálkozik, míg a West Ham kölcsönvenné Fikayo Tomorit.