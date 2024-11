A Mercedes tisztázta, hogy miért nem tesztelhet Hamilton a Ferrarival

Bár gyakori, hogy egy versenyző az idényzárót követő teszten már az új csapatával szerepel, Hamilton esetében nem engedélyezték, hogy a Ferrari színeiben teszteljen a Yas Marina Circuit-en.

Sokáig kérdéses volt, hogy a Mercedes hozzájárul-e ahhoz, hogy Hamilton a Ferrari tesztjét vezesse, de Frederic Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke nem is érdeklődött ezzel kapcsolatban.

Ennek oka, hogy Vasseur tudomásul vette, hogy a hétszeres világbajnoknak van érvényes szerződése a Mercedesszel.

Amikor Vasseurt arról kérdezték, hogy bánja-e, hogy a Ferrari nem futtathatja Hamiltont a teszten, így válaszolt: „Nem, nem. Van szerződésük. Van szerződésük, szóval még csak nem is kértem Totótól semmit.”

Wolff elmondása szerint Hamiltonnak „szerződéses kötelezettségei” vannak, ami miatt nem vehet részt az idényzárót követő teszten.

Wolff elmagyarázta, hogy a 39 éves pilóta megkérdezte, lehetséges lenne-e tesztelni a Ferrari számára Abu Dhabiban, de miután tisztázták vele, hogy ez nem megvalósítható, Hamilton elfogadta.

„Fred nem kérdezett. Szerintem az is más, ha talán a Williamshez tartasz, de nekünk szerződéses kötelezettségeink vannak a szponzorokkal” – magyarázta Wolff.

„Búcsúztatót szervezünk Lewisnak. Rengeteg programot terveztünk. Ő és én röviden beszéltünk erről, és ő mondta, hogy valószínűleg nem fog működni. Én sem gondolom, hogy működni fog. És ez volt az egész. Szóval nem hiszem, hogy Fred különösebben szomorú lenne.”

