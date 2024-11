A Mercedes különleges gesztussal készül Hamilton búcsújára

Lewis Hamilton utolsó versenye a Mercedesnél az abu-dzabi nagydíjon lesz, ahol a csapat különleges gesztussal készül.

Hamilton autóján 150 rajongó neve fog szerepelni, amely egyedülálló módon tiszteleg a hétszeres világbajnok hosszú és sikeres időszaka előtt.

Hamilton korábban így nyilatkozott a távozásáról: „Fantasztikus 11 évem volt ezzel a csapattal, és büszke vagyok arra, amit együtt elértünk. A Mercedes 13 éves korom óta része az életemnek, itt nőttem fel. Ezért az elhatározás, hogy távozom, életem egyik legnehezebb döntése volt. De most jött el az ideje, hogy új kihívást vállaljak, és izgatott vagyok, hogy ezt megtehetem.”

A rajongók számára a Mercedes lehetőséget kínál, hogy részesei legyenek ennek az emlékezetes pillanatnak. A csapat honlapján meghirdetett nyereményjátékban bárki jelentkezhet, hogy neve felkerüljön Hamilton autójára.

