A Mercedes különleges festéssel ünnepli szponzora jubileumát

A Mercedes különleges, egyedi festést mutatott be a hétvégi Szingapúri Nagydíjra, a technikai partnerük a Petronas tiszteletére.

A Marina Bay Circuit versenypályán zajló versenyhétvégére szánt egyedi festést kifejezetten a Mercedes névadó szponzorának az 50. évfordulójának megünneplésére szánták.

„A Petronasszal való partnerségünk a legrégebbi és még mindig erős, és bármelyik cég számára hihetetlen mérföldkő, ha eléri az 50. évfordulóját. Ez a festés ezért nem csak az 50. évfordulójuk megünneplése, hanem a Petronas fontosságát is tükrözi a csapatunk történetében. Tiszteleg a közös utunk előtt” – mondta Wolff a Mercedes csapatfőnöke.

The perfect touch to mark a special occasion for @Petronas ✨

Here’s why we’ve changed our livery for Singapore 👇

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 18, 2024