„A megszállottam vagy” – Szalah odaszúrt a Liverpool legendájának

A Mersey-partiak egyiptomi klasszisa a közösségi oldalán szólt vissza Jamie Carraghernek, aki ismét "szájára vette" a játékost és annak nyáron lejáró szerződését.

Mohamed Szalah a United elleni döntetlent követően kriptikus fotót tett közzé Instagram-fiókján, a felirat nélkül posztolt meccsképen Szalah mellett Virgil van Dijk és Trent Alexander-Arnold látható.

Jamie Carraghert erről is kérdezték a SkySports hétfő esti műsorában, mire a Pool ikonikus bekkje így reagált.

„Virgil van Dijk nagyszerűen kezeli a szerződése körüli helyzetet. Remekül játszik, egyértelmű vezére a csapatnak, tegnap (vasárnap) is nagyszerű volt. Nem folyik bele nagyon a dolgokba. A másik kettőről inkább azt mondanám, hogy példát kellene venniük a hollandról” – vélekedett az angol szakértő.

