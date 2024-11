A McLaren tehetségével véglegesítette felállását a Stake

A Stake F1 csapata megerősítette, hogy a fiatal brazil Gabriel Bortoleto csatlakozik a csapathoz a 2025-ös szezonban.

A brazil pilóta érkezésével, aki a McLaren Pilótaképző Programjának tagja, egy teljesen új felállást alakít ki a csapatnál.

Bottas 2022-ben csatlakozott a faenzai központú csapathoz, amikor még Alfa Romeo néven versenyeztek, többéves szerződéssel. Úgy tűnik, hogy a finn versenyző tartalékpilótaként visszatér a Mercedeshez.

A Stake F1 már az év elején bejelentette, hogy Nico Hülkenberg csatlakozik a csapathoz a következő szezonban.

The @formula2 championship leader will graduate to F1 in 2025! #F1 pic.twitter.com/KvNILcGEVy



Ezután verseny indult a másik ülésért, amelyre Bottas, Zhou, Bortoleto és a Williams újonca, Franco Colapinto is esélyesek voltak.

Bortoleto, jelenleg 4,5 pontos előnnyel vezeti az idei F2-es bajnokságot, két fordulóval a vége előtt, végül megkapta az esélyt az új csapatfőnöktől, Mattia Binottótól.

Ő lesz az első teljes szezonos brazil F1-pilóta Felipe Massa 2017-es szereplése óta. Illetve az első brazil pilóta Pietro Fittipaldi két versenyes beugrása óta, amikor a 2020-as szezon végén helyettesítette a sérült Romain Grosjeant a Haas csapatában.

Így várhatóan Hülkenberg és Bortoleto lesz a Stake pilótapárosa, amikor a csapat 2026-ban átáll az Audi égisze alá.

All the best for the future, @gabortoleto85. 🧡

Gabriel Bortoleto will be released from the McLaren Driver Development programme at the end of the 2024 season to pursue a new opportunity in his career. pic.twitter.com/Wg0Y2ZxucR

— McLaren (@McLarenF1) November 6, 2024