A második szabadedzésen is Norris volt a leggyorsabb

A hazai közönség előtt szereplő Lando Norris az első után a második szabadedzést is megnyerte a Forma-1-es Brit Nagydíjon, ráadásul gyorsabb köridőt produkált, mint korábban. A második gyakorláson a McLaren másik pilótája, Oscar Piastri lett a második.

A 24 éves Norris 0.871 másodperccel volt gyorsabb az első edzésen elért legjobb köridejénél. Ausztrál csapattársa, Oscar Piastri mögött Sergio Perez, a Red Bull mexikói versenyzője szerezte meg a harmadik helyet.

🥇 LANDO 🥈 OSCAR 🥉 CHECO

Your top three in FP2#F1 #BritishGP pic.twitter.com/vGJfKJoulF

