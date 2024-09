A Manchester United új stadiontervei kezdenek realizálódni

Az új tulajdonosokkal felgyorsult az új United stadion felépítésének a lehetősége is. Bár egyelőre még nem vetették el azt sem, hogy a jelenlegihez, vagyis az Old Trafford marad meg.

Hogy mennyire idejétmúlt vagy sem, azt innen nehéz lenne megállapítani. Ami azonban tény, hogy az Old Traffordon nem lesz meccs a következő, egyébként Anglia által rendezett Európa-bajnokságon. Mivel a „házi versenyben” a stadion nem került be a legjobbak közé.

Továbbra is két projektötlet fut. Az elsőben „csak” felújítanák a jelenlegi arénát.

A másikban viszont építenének egy teljesen újat, amely 100 ezer néző befogadására lenne alkalmas.

A tárgyalások már megindultak, így a United tulajdonosai pontosan megfogalmazták az együttműködés alapjait a helyi önkormányzattal.

A klub közben felállított egy munkacsoportot Lord Sebastian Coe elnökletével, hogy megvizsgálja a stadion felújításának vagy egy új építésének megvalósíthatóságát.

Coenak van tapasztalata ebben is, hiszen a 2012 londoni olimpia szervezőbizottságának az elnöke volt. Ezzel párhuzamosan egy másik munkacsoport is dolgozik, amelyben benne van többek közt a Vörös Ördögök korábbi kapitánya, Gary Neville is.

A cél egy világszínvonalú stadion megteremtése.

A munkacsoportok várhatóan 2024 végén meghozzák a végső döntést arról, hogy megépítik-e 2 milliárd fontos beruházással az új, 100 000 férőhelyes stadiont. Vagy a régi felújítása következik majd.