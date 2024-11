A Manchester United 60 millióért vinné a 17 esztendős tehetséget

Az MU óriási ajánlattal csábítja Angliába az új portugál csodagyereket.

Geovany Quenda neve alighanem csak a Sporting CP szurkolóinak és a legnagyobb futballrajongóknak mond valamit. A 17 esztendős portugál tehetség 2019 óta a lisszaboni együttes játékosa, egészen 2023-ig az akadémiájukon pallérozódott, ebben a szezonban pedig már a felnőttek között is bemutatkozhatott. Eddig 11 bajnokin kapott lehetőséget, melyeken 1 gólt szerzett.

Rúben Amorim sokszor nagyon elismerősen nyilatkozott róla és mivel a 39 esztendős tréner már a Manchester United edzője, így könnyen lehet, hogy az ifjú tehetség követi őt Angliába. Ugyanis az MU óriási ajánlatot készül tenni Quendáért – állítja a portugál A Bola. A lap úgy tudja, a Vörös Ördögök már októberben is elkezdték figyelni a 17 éves titánt, de az edzőcserével felgyorsultak az események. Első körben 60 millió eurós ajánlattal kopogtatnának a Sporting ajtaján, ami azért igencsak kecsegtető ajánlat egy ilyen fiatal labdarúgóért.

