A Manchester Cityből erősíthet a Barcelona

Egy újabb kölcsönvétellel.

Nagyon furcsa belegondolni, hogy Joao Cancelo papíron még mindig a Manchester City játékosa. Ugyanis a portugál szélső a 2022/23-as szezon óta nem lépett pályára Pep Guardiola együttesében, azóta a Bayern Münchennél és a Barcelonánál is kölcsönben szerepelt. Utóbbi pedig megint szeretné kölcsönvenni őt. A katalán együttes 7 millió eurót fizetne Cancelo játékjogáért. A következő nyáron pedig 18 millió eurós fizetési kötelezettséggel meg is vásárolná őt.

🚨 Barcelona have launched a new offer to sign Manchester City’s João Cancelo on another season-long loan.

Initial loan fee of £7m plus an £18m obligation to buy next summer.

(Source: Daily Star) pic.twitter.com/iylXpsMwQB

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 30, 2024