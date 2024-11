A Manchester City 150 milliót sem sajnálja a Real sztárjára

Erling Haaland állítólagos távozása továbbra is gondolkodóba ejti az angol bajnok vezetőségét. Pep Guardiola pedig lehet, hogy megtalálta a "tökéletes helyettest."

A Manchester City elsődleges terve Viktor Gyökeres megszerzése volt a Sportingtól, de azzal, hogy a United megszerezte a portugálok vezetőedzőjét, valószínű, hogy a svéd csatárárét folyó versenyben is helyzeti előnybe került.

Azonban ettől még nem estek kétségbe a Citynél, hiszen állítólag készek 150 millió eurót fizetni Rodrygóért a Realnak.

A brazil szélső az elmúlt években Európa-szerte több topklub érdeklődését is felkeltette, most pedig már Pep Guardiola fő célpontjává is vált. Annál is inkább, mert a hírek szerint Erling Haaland éppen a spanyol bajnokhoz távozna. Azzal viszont meglehetősen orrnehézzé válna Carlo Ancelotti csapata, amelynek már most vannak szerkezeti problémái.

A Manchester Citynek Rodrygo megszerzése viszont új dimenziót adna a játékstílusához. A kérdés, hogy melyik az erősebb adu Madridban.

Rodrygo megtartása vagy az a töméntelen pénz, amit kaphatnak érte. Főleg, hogyha igazak az átigazolási pletykák Haalanddal kapcsolatban.