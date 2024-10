A Manchester City kiszemeltje nem szállt el magától

A Manchester City egyik januári kiszemeltje a Torino középpályása, Samuele Ricci. Aki igyekszik helyén kezelni a PL-címvédő érdeklődését.

Rodri keresztszalag-szakadása miatt a Manchester City már januárban erősítést tervez. Ezen erősítés egyik legfőbb célpontja lehet a Torinóban és az olasz válogatottban is kiválóan teljesítő Samuele Ricci. A 23 esztendős középpályás a RAI munkatársainak nyilatkozott az angliai érdeklődésről, felettébb visszafogottan.

„Persze, simogatja az egómat, de már megtanultam ezt-azt a topfutball világáról. Amikor jól játszol, minden nagycsapattal hírbe hoznak. De ez csak ennyi, jelzi, jó úton jársz, de nem több.”

